Гвоздик назвав боксера, з яким мріє провести бій

Український боксер Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) мріє провести бій проти британського тимчасового чемпіона WBO у напівважкій вазі Каллума Сміта (31-2, 22 KO).

Про це він сказав у розмові з Мануком Акопяном.

" Мені хочеться битися з найкращими. Це Бівол, Бетербієв, але вони, мабуть, недоступні, оскільки готуються до третього бою. Бенавідес, Моррелл – найбільші імена. Тепер Каллум Сміт став чемпіоном. Це бій мрії, я б хотів його влаштувати.

Я готовий провести перед цим кілька розминочних боїв, або відразу вийти на Сміта. Це просто ідеально. Я відкритий до будь-яких викликів ", – сказав Гвоздик.

Нагадаємо, що у червні 2024 року Гвоздик програв Давіду Бенавідесу в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.

Сміт в останньому поєдинку переміг свого земляка Джошуа Буатсі (19-1, 13 КО). Бій відбувся 22 лютого в Саудівській Аравії.