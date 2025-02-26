Гвоздик назвав боксера, з яким мріє провести бій
Олександр Гвоздик
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Український боксер Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) мріє провести бій проти британського тимчасового чемпіона WBO у напівважкій вазі Каллума Сміта (31-2, 22 KO).
Про це він сказав у розмові з Мануком Акопяном.
"Мені хочеться битися з найкращими. Це Бівол, Бетербієв, але вони, мабуть, недоступні, оскільки готуються до третього бою. Бенавідес, Моррелл – найбільші імена. Тепер Каллум Сміт став чемпіоном. Це бій мрії, я б хотів його влаштувати.
Я готовий провести перед цим кілька розминочних боїв, або відразу вийти на Сміта. Це просто ідеально. Я відкритий до будь-яких викликів", – сказав Гвоздик.
Нагадаємо, що у червні 2024 року Гвоздик програв Давіду Бенавідесу в поєдинку за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі.
Сміт в останньому поєдинку переміг свого земляка Джошуа Буатсі (19-1, 13 КО). Бій відбувся 22 лютого в Саудівській Аравії.