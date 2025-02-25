Ексдруга ракетка світу програла свій перший матч після повернення з декрету

Чеська тенісистка Петра Квітова поступилася у першому матчі після повернення з декрету британці Джоді Баррейдж (189) на турнірі серії WTA 250 ATX Open у американському Остіні. Чешка отримала вайлд-кард на ці змагання.

Квітова зіграла у WTA-турі вперше з жовтня 2023 року.

За 2 години 29 хвилин Баррейдж здобула перемогу з рахунком 3:6, 6:4, 6:4.

Відзначимо, що у третьому сеті за рахунку 4:3 на користь Квітової ексдруга ракетка світу мала 4 брейк-пойнти на прийомі. Проте Баррейдж вдалося втримати свою подачу і слідом виграти ще два гейми.

Квітова за гру 6 разів подала навиліт, зробила 12 подвійних помилок та 5 брейків. На рахунку її суперниці 14 ейсів, 8 помилок на подачі та 5 брейків.

ATX Open – WTA 250

Остін, США, хард

Призовий фонд: $275,094

Перше коло, 25 лютого

Джоді Баррейдж (Велика Британія) – Петра Квітова (Чехія) 3:6, 6:4, 6:4

Це була перша зустріч тенісисток. У наступному колі Баррейдж зіграє проти Айли Томлянович (111, Австралія).

Нагадаємо, що раніше Петра Квітова розповіла про свої очікування від повернення у великий теніс.