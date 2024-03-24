Англія програла Бразилії, Німеччина здолала Францію: результати товариських матчів збірних

Джерело - Чемпіон.
23 березня відбулися товариські матчі збірних, зокрема Англія програла Бразилії.
На початку поєдинку правий захисник Кайл Вокер отримав пошкодження і покинув поле.
Також Німеччина неочікувано перемогла Францію напередодні домашнього Чемпіонату Європи-2024.
- Вечір рекордних голів-красенів: гравці збірних Австрії та Німеччини забили найшвидші м'ячі в історії на рівні національних команд
Товариські матчі збірних
23 березня
Ірландія - Бельгія 0:0 (0:0)
Словаччина - Австрія 0:2 (0:1)
Голи: Баумгартнер 1, Вайманн 82.
Англія - Бразилія 0:1 (0:0)
Гол: Ендрік 80.
Данія - Швейцарія 0:0 (0:0)
Уругвай - Країна Басків 1:1 (0:1)
Голи: Весіно 46 - Джало 44
Франція - Німеччина 0:2 (0:1)
Голи: Вірц 1, Гаверц - 49
Хорватія - Туніс 0:0 (0:0)