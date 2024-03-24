Англія програла Бразилії, Німеччина здолала Францію: результати товариських матчів збірних

Джерело - Чемпіон.

23 березня відбулися товариські матчі збірних, зокрема Англія програла Бразилії.

На початку поєдинку правий захисник Кайл Вокер отримав пошкодження і покинув поле.

Також Німеччина неочікувано перемогла Францію напередодні домашнього Чемпіонату Європи-2024.

Товариські матчі збірних

23 березня

Ірландія - Бельгія 0:0 (0:0)

Словаччина - Австрія 0:2 (0:1)

Голи: Баумгартнер 1, Вайманн 82.

Англія - Бразилія 0:1 (0:0)

Гол: Ендрік 80.

Данія - Швейцарія 0:0 (0:0)

Уругвай - Країна Басків 1:1 (0:1)

Голи: Весіно 46 - Джало 44

Франція - Німеччина 0:2 (0:1)

Голи: Вірц 1, Гаверц - 49

Хорватія - Туніс 0:0 (0:0)