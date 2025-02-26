Визначився час початку матчу Калініної у другому колі турніру в Мериді

У середу, 26 лютого, українська тенісистка Ангеліна Калініна (54) зіграє матч другого кола проти Дар'ї Севілл (121, Австралія) на турнірі серії WTA 500 Merida Open Makron, що відбувається у мексиканській Мериді.

Тенісистки вийдуть грати о 22:00 за Києвом на центральний корт стадіону в Мериді.

Merida Open Makron – WTA 500

Мерида, Мексика, хард

Призовий фонд: $1,064,510

Друге коло одиночного розряду, 26 лютого

22:00. Ангеліна Калініна (21, Україна) – Дар'я Севілл (121, Австралія), корт Akron Stadium, 1-м запуском.

Раніше тенісистки зустрічалися один раз. У жовтні 2023 року Калініна перемогла Севілл у другому колі тисячника у Пекіні.

Нагадаємо, напередодні боротьбу на турнірі у Мериді припинила українка Марта Костюк (19). Вона у двох сетах поступилась саме Дар'ї Севілл.