Пятенко розповів, чи виконала жіноча збірна України поставлені задачі у стартових матчах Ліги націй

Головний тренер жіночої збірної України Володимир Пятенко підбив підсумки двох стартових матчів Ліги націй проти Албанії (2:1) та Хорватії (2:1). Він вважає, що команда зуміла виконати задачу та набрати максимум очок.

Слова наставника передає УАФ.

" Наші перші суперниці в турнірі посідають нижчі місця в рейтингу, і тому було важливо взяти, як то кажуть, свої очки. Нам вдалося, хоча зробити це було нелегко. Річ у тім, що кістяк збірної Албанії складають легіонерки, які вже встигли провести на клубному рівні по кілька поєдинків. Нам же бракувало ігрової практики ", – сказав Пятенко.

Після двох турів Україна має шість балів. Стільки ж має Чехія яка лідирує завдяки кращій різниці забитих та пропущених м’ячів. 4-го квітня в поєдинку третього туру Україна гратиме проти чешок.

Згідно з форматом турніру, переможці груп ліг В та С перейдуть у наступному циклі до ліг А та В, останні команди ліг А, В та дві найгірші треті команди Ліги B опустяться в ліги В та С відповідно.

У плейоф зіграють треті збірні Ліги А проти других Ліги В, дві найкращі треті команди Ліги В – проти двох найкращих команд Ліги С.