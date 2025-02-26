Визначилися найкращі гравець та тренер у 18 турі УПЛ

Нападник Олександрії Олександр Філіппов став найкращим гравцем 18 туру УПЛ, наставника Вереса Олега Шандрука визнали найкращим тренером.

Про це повідомляє УПЛ.

Філіппов записав до свого активу дубль в матчі проти Зорі (2:1), чим приніс перемогу команді. Він випередив Владислава Ваната (Динамо), Мар’яна Шведа (Шахтар), Дениса Марченка (Оболонь) та Мухаррема Яшарі (ЛНЗ).

Верес же під керівництвом Шандрука сенсаційно розгромив Кривбас. У голосуванні він обійшов Олександра Шовковського (Динамо) та Олександра Бабича (Чорноморець).

Також УПЛ оприлюднила символічну збірну туру. Найбільше представлення в ній має Динамо: одразу 4 гравці. Також по одному футболісту від Оболоні, Ворскли, Чорноморця, Вереса, ЛНЗ, Олександрії та Шахтаря.

Символічна збірна 18 туру УПЛ

Воротар: Марченко (Оболонь);

Захисники: Крупський (Ворскла), Скиба (Чорноморець), Михавко (Динамо), Вівчаренко (Динамо);

Півзахисники: Харатін (Верес), Михайленко (Динамо), Танковський (ЛНЗ);

Нападники: Швед (Шахтар), Ванат (Динамо), Філіппов (Олександрія).

УПЛ

Нагадаємо, у центральному матчі 18 туру УПЛ київське Динамо впевнено перемогло львівські Карпати.