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Визначилися найкращі гравець та тренер у 18 турі УПЛ

Микола Дендак — 26 лютого 2025, 12:20
Визначилися найкращі гравець та тренер у 18 турі УПЛ
Олександр Філіппов
ФК Олександрія

Нападник Олександрії Олександр Філіппов став найкращим гравцем 18 туру УПЛ, наставника Вереса Олега Шандрука визнали найкращим тренером.

Про це повідомляє УПЛ.

Філіппов записав до свого активу дубль в матчі проти Зорі (2:1), чим приніс перемогу команді. Він випередив Владислава Ваната (Динамо), Мар’яна Шведа (Шахтар), Дениса Марченка (Оболонь) та Мухаррема Яшарі (ЛНЗ).

Верес же під керівництвом Шандрука сенсаційно розгромив Кривбас. У голосуванні він обійшов Олександра Шовковського (Динамо) та Олександра Бабича (Чорноморець).

Також УПЛ оприлюднила символічну збірну туру. Найбільше представлення в ній має Динамо: одразу 4 гравці. Також по одному футболісту від Оболоні, Ворскли, Чорноморця, Вереса, ЛНЗ, Олександрії та Шахтаря.

Символічна збірна 18 туру УПЛ

Воротар: Марченко (Оболонь);

Захисники: Крупський (Ворскла), Скиба (Чорноморець), Михавко (Динамо), Вівчаренко (Динамо);

Півзахисники: Харатін (Верес), Михайленко (Динамо), Танковський (ЛНЗ);

Нападники: Швед (Шахтар), Ванат (Динамо), Філіппов (Олександрія).

УПЛ

Нагадаємо, у центральному матчі 18 туру УПЛ київське Динамо впевнено перемогло львівські Карпати.

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Філіппов

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