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Стівенсон назвав боксера, який може перемогти Усика

Руслан Травкін — 25 лютого 2025, 13:41
Стівенсон назвав боксера, який може перемогти Усика
Шакур Стівенсон
Ringmagazine

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон (23-0, 11 КО) вважає, що Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) може стати гідним суперником для Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це він заявив у коментарі для Seconds Out.

"Дюбуа проти Усика? Мені  подобається Дюбуа, я його фан, але я не знаю, чи хтось взагалі поб'є Усика.

Але я скажу вам таке: якщо хтось і поб'є його, то найкращі шанси будуть у Джозефа Паркера. Багато людей скажуть, що я божевільний, але я просто говорю так через пересування в рингу і боксерські навички Паркера. Має найкращі шанси. Багато бійців повільніші і більші за Усика, і Усик знає, як перемагати таких бійців", – сказав Стівенсон.

Нагадаємо, Шакур в останньому бою нокаутував Джоша Педлі (15-1, 4 КО). Поєдинок відбувся 22 лютого в Ер-Ріяді.

В той же день і в тому ж місці Джозеф Паркер у другому раунді першим небезпечним ударом фінішував Мартіна Баколе.

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Шакур Стівенсон

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