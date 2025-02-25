Стівенсон назвав боксера, який може перемогти Усика

Чемпіон світу в легкій вазі за версією WBC Шакур Стівенсон (23-0, 11 КО) вважає, що Джозеф Паркер (36-3, 24 КО) може стати гідним суперником для Олександра Усика (23-0, 14 КО).

Про це він заявив у коментарі для Seconds Out.

"Дюбуа проти Усика? Мені подобається Дюбуа, я його фан, але я не знаю, чи хтось взагалі поб'є Усика.

Але я скажу вам таке: якщо хтось і поб'є його, то найкращі шанси будуть у Джозефа Паркера. Багато людей скажуть, що я божевільний, але я просто говорю так через пересування в рингу і боксерські навички Паркера. Має найкращі шанси. Багато бійців повільніші і більші за Усика, і Усик знає, як перемагати таких бійців", – сказав Стівенсон.