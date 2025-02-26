Клуб четвертого дивізіону Португалії сенсаційно вийшов до півфіналу Кубку Португалії

Клуб четвертого дивізіону Португалії Тірсенсе пробився у півфінал Кубку країни, сенсаційно здолавши О Елваш.

Поєдинок завершився з рахунком 2:0 на користь підопічних Тонау.

Голами у складі Тірсенсе відзначились Жуніор Франко та Родрігеш. Зазначимо, що обидва колективи виступають в Національному чемпіонаті Португалії – О Елваш посідає перше місце в групі С, в той час, як Тірсенсе розмістився на дев'ятій сходинці групи А.

У півфіналі команда зустрінеться із переможцем пари Бенфіка – Брага. Поєдинок відбудеться сьогодні, 26 лютого, о 22:45 за київським часом.

Кубок Португалії-2024/25

1/4 фіналу, 25 лютого

О Елваш – Тірсенсе 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – Жуніор Франко, 45+3, 0:2 – Родрігеш, 53

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Анатолій Трубін не зіграє проти Браги в матчі чвертьфіналу Кубка Португалії.