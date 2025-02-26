З Луніним, але без Куртуа: Реал оголосив заявку на матч Кубку Іспанії

Мадридський Реал не включив у заявку Тібо Куртуа на матч півфіналу Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

Так, до Сан-Себастьяна вирушили усі найсильніші гравці Реала, окрім Тібо Куртуа. Безпосередній конкурент Луніна залишився поза заявкою. Окрім того, у матчі не візьме участь і Кіліан Мбаппе.

У сезоні-2024/25 український голкіпер зіграв вісім матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 12 м'ячів та тричі зберіг свої ворота у недоторканності.

Зазначимо, що попри яскраві виступи за часів травми Куртуа, Лунін залишається резервним голкіпером "королівського клубу".

Нагадаємо, матч між підопічними Анчелотті та Сосьєдадом відбудеться сьогодні, 26 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Вчора відбувся перший матч в межах півфіналу Кубку Іспанії, в якому каталонська Барселона та мадридський Атлетико не виявили переможця, забивши вісім голів на двох. Огляд цього поєдинку доступний на сайті "Чемпіон".