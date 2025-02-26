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З Луніним, але без Куртуа: Реал оголосив заявку на матч Кубку Іспанії

Володимир Максименко — 26 лютого 2025, 12:11
З Луніним, але без Куртуа: Реал оголосив заявку на матч Кубку Іспанії
Андрій Лунін
Getty images

Мадридський Реал не включив у заявку Тібо Куртуа на матч півфіналу Кубку Іспанії проти Реал Сосьєдада.

Про це повідомляє пресслужба "вершкових".

Так, до Сан-Себастьяна вирушили усі найсильніші гравці Реала, окрім Тібо Куртуа. Безпосередній конкурент Луніна залишився поза заявкою. Окрім того, у матчі не візьме участь і Кіліан Мбаппе.

У сезоні-2024/25 український голкіпер зіграв вісім матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 12 м'ячів та тричі зберіг свої ворота у недоторканності.

Зазначимо, що попри яскраві виступи за часів травми Куртуа, Лунін залишається резервним голкіпером "королівського клубу".

Нагадаємо, матч між підопічними Анчелотті та Сосьєдадом відбудеться сьогодні, 26 лютого. Стартовий свисток пролунає о 22:30 за київським часом.

Вчора відбувся перший матч в межах півфіналу Кубку Іспанії, в якому каталонська Барселона та мадридський Атлетико не виявили переможця, забивши вісім голів на двох. Огляд цього поєдинку доступний на сайті "Чемпіон".

Андрій Лунін Кубок Іспанії Реал Мадрид Тібо Куртуа

Андрій Лунін

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