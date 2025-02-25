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Роналду планує придбати титулований клуб Ла Ліги

Олексій Мурзак — 25 лютого 2025, 15:35
Роналду планує придбати титулований клуб Ла Ліги
Кріштіану Роналду
Getty Images

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду планує придбати футбольний клуб Валенсія, який наразі переживає фінансову кризу.

Про це повідомила офіційна сторінка TCR в мережі X.

За інформацією джерела, у цьому йому допоможуть інвестори з Саудівської Аравії, зокрема, більшу частину коштів виділить принц Мухаммед ібн Салман. Водночас Роналду вкладе гроші у розвиток клубу, взявши на себе управління.

Нагадаємо, Валенсія вже давно переживає фінансову кризу. У поточному сезоні Ла Ліги клуб знаходиться на 18 місці в турнірній таблиці, продовжуючи боротьбу за виживання.

Валенсія є шестиразовим чемпіоном Іспанії, вісім разів клуб вигравав Кубок країни, один раз Суперкубок, команда також є володарем Кубку УЄФА, двічі іспанський колектив перемагав у Суперкубку УЄФА.

Раніше Кріштіану зізнався, що мадридський Реал – клуб, у якому він був найщасливішим протягом своєї кар’єри.

Валенсія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Кріштіану Роналду Аль-Наср

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