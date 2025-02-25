Роналду планує придбати титулований клуб Ла Ліги
Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду планує придбати футбольний клуб Валенсія, який наразі переживає фінансову кризу.
Про це повідомила офіційна сторінка TCR в мережі X.
За інформацією джерела, у цьому йому допоможуть інвестори з Саудівської Аравії, зокрема, більшу частину коштів виділить принц Мухаммед ібн Салман. Водночас Роналду вкладе гроші у розвиток клубу, взявши на себе управління.
Нагадаємо, Валенсія вже давно переживає фінансову кризу. У поточному сезоні Ла Ліги клуб знаходиться на 18 місці в турнірній таблиці, продовжуючи боротьбу за виживання.
Валенсія є шестиразовим чемпіоном Іспанії, вісім разів клуб вигравав Кубок країни, один раз Суперкубок, команда також є володарем Кубку УЄФА, двічі іспанський колектив перемагав у Суперкубку УЄФА.
Раніше Кріштіану зізнався, що мадридський Реал – клуб, у якому він був найщасливішим протягом своєї кар’єри.