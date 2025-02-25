Роналду планує придбати титулований клуб Ла Ліги

Нападник Аль-Насра Кріштіану Роналду планує придбати футбольний клуб Валенсія, який наразі переживає фінансову кризу.

Про це повідомила офіційна сторінка TCR в мережі X.

За інформацією джерела, у цьому йому допоможуть інвестори з Саудівської Аравії, зокрема, більшу частину коштів виділить принц Мухаммед ібн Салман. Водночас Роналду вкладе гроші у розвиток клубу, взявши на себе управління.

🚨Cristiano Ronaldo has found an investor partner to buy the Spanish club Valencia.



Prince Mohammed bin Salman will be a partner with Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/ot428fX92V — TCR. (@TeamCRonaldo) February 24, 2025

Нагадаємо, Валенсія вже давно переживає фінансову кризу. У поточному сезоні Ла Ліги клуб знаходиться на 18 місці в турнірній таблиці, продовжуючи боротьбу за виживання.

Валенсія є шестиразовим чемпіоном Іспанії, вісім разів клуб вигравав Кубок країни, один раз Суперкубок, команда також є володарем Кубку УЄФА, двічі іспанський колектив перемагав у Суперкубку УЄФА.

Раніше Кріштіану зізнався, що мадридський Реал – клуб, у якому він був найщасливішим протягом своєї кар’єри.