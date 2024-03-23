Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті та керівництво клубу вважають, що український воротар Андрій Лунін має величезний потенціал та можливості для розвитку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Саме через це "вершкові" наполягатимуть на продовження контракту з українцем, який спливає влітку 2025 року.

⚪️🇺🇦 Real Madrid’s board and Ancelotti with his staff both believe Andriy Lunin has still huge potential as he could develop even more in the next years.



That’s why Real have prepared new deal proposal and will insist to extend his contract , as revealed. ⤵️ https://t.co/EaFjW2QcHs — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 22, 2024

Раніше повідомлялося, що Лунін має намір боротися з Куртуа за статус першого номера Реала. Нагадаємо, що Андрій значно подорожчав за версією Transfermarkt.

У сезоні 2023/2024 українець провів 23 матчі за "вершкових" в усіх турнірах. У 10 поєдинках йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".

Напередодні збірна України з Луніним переграла Боснію і Герцеговину в півфіналу відбору на Євро-2024.

26 березня підопічні Сергія Реброва в Польщі (у номінально домашньому матчі) зіграють з Ісландією у фіналі плей-оф за вихід на чемпіонат Європи в Німеччині.