Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки

Головний тренер Реала Карло Анчелотті та керівництво клубу вважають, що український воротар Андрій Лунін має величезний потенціал та можливості для розвитку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Саме через це "вершкові" наполягатимуть на продовження контракту з українцем, який спливає влітку 2025 року.

⚪️🇺🇦 Real Madrid’s board and Ancelotti with his staff both believe Andriy Lunin has still huge potential as he could develop even more in the next years.



That’s why Real have prepared new deal proposal and will insist to extend his contract , as revealed. ⤵️ https://t.co/EaFjW2QcHs