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Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки

Сьогодні 00:53 128 0
Керівництво Реала бачить у Луніні потенціал на довгі роки
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Збірна України з футболу, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті та керівництво клубу вважають, що український воротар Андрій Лунін має величезний потенціал та можливості для розвитку.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Саме через це "вершкові" наполягатимуть на продовження контракту з українцем, який спливає влітку 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Лунін має намір боротися з Куртуа за статус першого номера Реала. Нагадаємо, що Андрій значно подорожчав за версією Transfermarkt.

У сезоні 2023/2024 українець провів 23 матчі за "вершкових" в усіх турнірах. У 10 поєдинках йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".

Напередодні збірна України з Луніним переграла Боснію і Герцеговину в півфіналу відбору на Євро-2024.

26 березня підопічні Сергія Реброва в Польщі (у номінально домашньому матчі) зіграють з Ісландією у фіналі плей-оф за вихід на чемпіонат Європи в Німеччині.

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