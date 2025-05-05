Клуб Бундесліги достроково звільнив головного тренера

Вольфсбург звільнив головного тренера команди Ральфа Газенгюттля.

Про це повідомила пресслужба німецького клубу.

Разом з 57-річним фахівцем команду покинуть асистенти Крейг Флемінг і Патрік Газенхюттль, аналітик Мартін Рашик і працівник академії Райнер Відмаєр.

Separate Ways: VfL Wolfsburg and Ralph Hasenhüttl have ended their collaboration with immediate effect. #VfLWolfsburg pic.twitter.com/hmc833wPsB — VfL Wolfsburg EN/US 🇬🇧 🇺🇸 (@VfLWolfsburg_EN) May 4, 2025

Тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера стане тренер команди U-19 Даніель Бауер, який очолить команду до кінця поточного сезоу.

Газенгюттль очолив Вольфсбург в березні 2024-го. Відтоді він провів 44 матчів, у яких здобув 17 перемог, 9 разів зіграв унічию та записав у пасив 18 поразок.

Після 32-х турів "вовки" йдуть 12-ми в турнірній таблиці Бундесліги, маючи 39 очок в активі.

Раніше стало відомо, що Баварія достроково оформила чемпіонство в сезоні 2024/25.