Клуб Бундесліги достроково звільнив головного тренера
Ральфа Хазенхюттль
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Вольфсбург звільнив головного тренера команди Ральфа Газенгюттля.
Про це повідомила пресслужба німецького клубу.
Разом з 57-річним фахівцем команду покинуть асистенти Крейг Флемінг і Патрік Газенхюттль, аналітик Мартін Рашик і працівник академії Райнер Відмаєр.
Тимчасовим виконувачем обов'язків головного тренера стане тренер команди U-19 Даніель Бауер, який очолить команду до кінця поточного сезоу.
Газенгюттль очолив Вольфсбург в березні 2024-го. Відтоді він провів 44 матчів, у яких здобув 17 перемог, 9 разів зіграв унічию та записав у пасив 18 поразок.
Після 32-х турів "вовки" йдуть 12-ми в турнірній таблиці Бундесліги, маючи 39 очок в активі.
Раніше стало відомо, що Баварія достроково оформила чемпіонство в сезоні 2024/25.