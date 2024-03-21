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Лунін удвічі подорожчав за версією Transfermarkt

Сьогодні 15:18 281 0
Лунін удвічі подорожчав за версією Transfermarkt
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Валенсія, #Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Віктор Циганков, #Роман Яремчук, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала та збірної України Андрій Лунін значно подорожчав за версією Transfermarkt.

Про це стало відомо після оновлення цін від футбольного порталу на гравців Ла Ліги.

Голкіпер мадридців удвічі зріс у ціні. Луніна оцінюють у 16 млн євро.

Лідери Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков також додали у вартості - 30 (+2) та 28 (+3) мільйони євро відповідно.

Форвард Валенсі Роман Яремчук подорожчав на 1 млн євро - 4 млн.

Раніше повідомлялося, що Судаков суттєво подорожчав за версією Transfermarkt.

Нагадаємо, що Андрій Лунін може подовжити контракт із Реалом.

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