Джерело - Чемпіон.

Воротар Реала та збірної України Андрій Лунін значно подорожчав за версією Transfermarkt.

Про це стало відомо після оновлення цін від футбольного порталу на гравців Ла Ліги.

Голкіпер мадридців удвічі зріс у ціні. Луніна оцінюють у 16 млн євро.

Лідери Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков також додали у вартості - 30 (+2) та 28 (+3) мільйони євро відповідно.

Форвард Валенсі Роман Яремчук подорожчав на 1 млн євро - 4 млн.

Раніше повідомлялося, що Судаков суттєво подорожчав за версією Transfermarkt.

Нагадаємо, що Андрій Лунін може подовжити контракт із Реалом.