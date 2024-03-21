Джерело - Чемпіон.
Воротар Реала та збірної України Андрій Лунін значно подорожчав за версією Transfermarkt.
Про це стало відомо після оновлення цін від футбольного порталу на гравців Ла Ліги.
Голкіпер мадридців удвічі зріс у ціні. Луніна оцінюють у 16 млн євро.
Лідери Жирони Артем Довбик та Віктор Циганков також додали у вартості - 30 (+2) та 28 (+3) мільйони євро відповідно.
Форвард Валенсі Роман Яремчук подорожчав на 1 млн євро - 4 млн.
Раніше повідомлялося, що Судаков суттєво подорожчав за версією Transfermarkt.
Нагадаємо, що Андрій Лунін може подовжити контракт із Реалом.