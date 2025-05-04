Реал ледь не втратив перевагу в три голи у матчі з Сельтою в 34 турі Ла Ліги

Сьогодні, 4 травня, заплановане проведення чотирьох матчів 34 туру іспанської Ла Ліги.

Спочатку все виглядало, як очікуваний розгром аутсайдера, адже на старті другого тайму "бланкос" перемагали з рахунком 3:0. Але по ходу другої половини матчу гості зуміли повернутися в гру, відігравши два голи. Але на більше їх не вистачило – перемога Реала 3:2.

На шанувальників іспанського футболу очікуєть ще три поєдинки: Севілья – Леганес, Еспаньйол – Бетіс та Реал Сосьєдад – Атлетик.



Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга

34 тур, 4 травня

Реал Мадрид – Сельта 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 33 Гюлер, 2:0 – 39 Мбаппе, 3:0 – 48 Мбаппе, 3:1 – 69 Родрігес, 3:2 – 76 Сведберг.

17:15 Севілья – Леганес

19:30 Еспаньйол – Бетіс

22:00 Реал Сосьєдад – Атлетик

Турнірна таблиця Ла Ліги

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 3 травня, Барселона з труднощами здобула перемогу над Вальядолідом, у той час, як Атлетико втратив очки у грі з Алавесом.