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Реал ледь не втратив перевагу в три голи у матчі з Сельтою в 34 турі Ла Ліги

Олексій Погорелов — 4 травня 2025, 16:55
Реал ледь не втратив перевагу в три голи у матчі з Сельтою в 34 турі Ла Ліги

Сьогодні, 4 травня, заплановане проведення чотирьох матчів 34 туру іспанської Ла Ліги.

Спочатку все виглядало, як очікуваний розгром аутсайдера, адже на старті другого тайму "бланкос" перемагали з рахунком 3:0. Але по ходу другої половини матчу гості зуміли повернутися в гру, відігравши два голи. Але на більше їх не вистачило – перемога Реала 3:2.

На шанувальників іспанського футболу очікуєть ще три поєдинки: Севілья – Леганес, Еспаньйол – Бетіс та Реал Сосьєдад – Атлетик.

Чемпіонат Іспанії з футболу – Ла Ліга
34 тур, 4 травня

Реал Мадрид – Сельта 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 33 Гюлер, 2:0 – 39 Мбаппе, 3:0 – 48 Мбаппе, 3:1 – 69 Родрігес, 3:2 – 76 Сведберг.

  • 17:15 Севілья – Леганес
  • 19:30 Еспаньйол – Бетіс
  • 22:00 Реал Сосьєдад – Атлетик

Турнірна таблиця Ла Ліги

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 3 травня, Барселона з труднощами здобула перемогу над Вальядолідом, у той час, як Атлетико втратив очки у грі з Алавесом.

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Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга

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