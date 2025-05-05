Забив єдиний і переможний: Довбик дізнався оцінку за зіграний матч проти Фіорентини

Український нападник Роми Артем Довбик отримав одну з найкращих оцінок у складі "вовків" за переможний матч проти Фіорентини в межах 35-го туру італійської Серії А.

Статистичний портал SofaScore виставив йому оцінку 7,4 бала.

За 77 хвилин проведених у матчі, Довбик відзначився переможним голом, крім цього, віддав 56% точних пасів, виграв 2 єдиноборства із 3-х та заробив 2 фоли.

Найкращим у складі Роми став голкіпер Міле Свілар, гру якого оцінили у 8,3.

Для Артема цей гол став уже 17-м у футболці Роми в усіх турнірах поточного сезону, а також першим з 29 березня, коли від його удару постраждав Лечче (1:0). На рахунку українця також чотири результативні передачі в 43 матчах "джаллороссі".