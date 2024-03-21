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Лунін має намір боротися з Куртуа за статус першого номера Реала

Сьогодні 17:39 220 0
Лунін має намір боротися з Куртуа за статус першого номера Реала
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Тібо Куртуа

Джерело - The Athletic.

Воротар Реала Андрій Лунін не планує покидати команду в наступному сезоні.

Про це повідомляє The Athletic.

Українець хоче залишитися в Мадриді та готовий боротися з Тібо Куртуа за статус першого номера "вершкових".

Наразі Лунін очікує на конкретику з боку керівництва щодо продовження контракту, який спливає в червні 2025 року. Нагадаємо, що Андрій значно подорожчав за версією Transfermarkt.

Раніше Реал оголосив, що Куртуа зазнав повторної травми. Бельгієць вже переніс операцію. Таким чином, український голкіпер буде основним щонайменше до кінця цього сезону. 

У сезоні 2023/2024 Лунін провів 23 матчі за Реал в усіх турнірах. У 10 поєдинках йому вдалося зберегти свої ворота "сухими".

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