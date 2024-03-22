Залізні хлопці з лідером, який не дружить із законом: 5 фактів про суперника збірної України у фіналі кваліфікації Євро-2024

Розказуємо головне про майбутнього опонента «синьо-жовтих».

Джерело - Чемпіон.

Після перемоги в півфіналі відбору до фінальної частини збірна України вже прибула в Польщу, щоб готуватися до вирішального протистояння. Суперником команди Сергія Реброва буде Ісландія. Зібрали найцікавіше про майбутнього візаві української дружини.

Ісландія грала в одній групі відбору з Боснією

Найкращі футболісти країни із кількістю населення, рівному такому обласному центру, як Чернігів, у кваліфікації Євро грали в одній групі з Португалією, Словаччиною, Люксембургом, Ліхтенштейном і… Боснією. Так-так, ісландці протистояли останньому супернику України, з яким провели два матчі, і з "ліліями" обмінялися домашніми перемогами.

Дистанцію в 10 турів майбутній і колишній суперники "синьо-жовтих" пройшли теж із максимально схожим підсумком. Ісландія зайняла 4 місце з 10 очками, випередивши Едіна Джеко і компанію на 1 бал.

"Вікінги" нещодавно пережили найкращий час в історії збірної

Найвищі досягнення збірної Ісландії припали на період, який свіжий у пам'яті багатьох. З 2016 року команда по разу почергово виходила в фінальну стадію першостей Європи та світу.

В той період Ісландія зажила слави "залізної" команди саме через уміння переламати хід гри на свою користь навіть у матчах із командами, які за рівнем виконавської майстерності "вікінгів" переважали суттєво. Перемога над Англією в 1/8 Євро залишиться чи не найгучнішим успіхом у історії ісландців.

Команду очолює наддосвідчений тренер, який знає, що таке великі перемоги

Оге Харейде вже 70. На просторах Скандинавії цього літнього дядька знають усі любителі футболу. Ще б пак — він встиг стати чемпіоном з клубами усіх трьох країн регіону. Однак не менш цікавим цей тренер є з погляду досягнень із збірними.

Для Харейде Ісландія — третя національна команда. І якщо з рідною Норвегією протягом 5 років роботи йому досягти значущих результатів не вдалося, то на чолі Данії він заявив про себе голосно. З ним данці вийшли на ЧС-2018, де вилетіли в 1/8, але поступилися Хорватії лише в серії пенальті. Він вивів Данію й на Євро-2020. Як планувалося, Харейде звільнить посаду після закінчення турніру, та втрутилася пандемія, через яку змагання перенесли. Перед матчами Ліги націй та кваліфікацією чемпіонату світу його наступник узяв на себе відповідальність за результат, і врешті на цьому ЧЄ з Данією працював саме він. Красномовний факт — йому дісталася команда, яка не знала поразок у 34 матчах. Збірну Ісландії Харейде очолив у квітні 2023-го. З ним "вікінги" провели 6 матчів, у яких здобули 2 перемоги при 3 поразках та нічиїй.

Різне ставлення до двох головних талантів

Нинішня Ісландія частково переживає зміну поколінь. Такі відомі, але вже не молоді гравці, як Арон Гуннарсон та Гілфі Сігурдссон (рекордсмен за кількістю голів — 27) Харейде взагалі не викликаються. Частково його можна зрозуміти. Він дивиться у майбутнє, а не в минуле.

В складі "вікінгів" виділяються два виконавці, які можуть стати великими зірками. 19-річний нападник данського Копенгагена Оррі Оскарссон вважається вельми обдарованим хлопцем. І нестача ігрової практики в складі учасника плей-оф Ліги чемпіонів зовсім не заважає Харейде довіряти цьому футболісту. Цього не скажеш про представника ще більш титулованої й відомої команди. 20-річний центральний півзахисник Крістіан Глінссон є гравцем стартового складу самого Аякса — клубу, де серед молодих талантів, які потім часто опиняються в найкращих клубах Старого Світу, шалена конкуренція. Та поки Харейде вперся рогом, й у тому ж матчі з Ізраїлем Глінссон всю гру дивився з лави запасних.

Ключовий футболіст Ісландії — одноклубник Руслана Малиновського

Альберт Гудмундссон проводить сильний сезон. Нападник італійського Дженоа забив уже 10 голів у Серії А. Не дивно, що за футболістом, який "тягне" на собі атаку посередніх генуезців, стежать і більш амбітні клуби.

Свій рівень Альберт продемонстрував і в грі з Ізраїлем. Це він забив супернику тричі, й узагалі виглядав на полі фігурою, за якою співвітчизники Давида Бен-Гуріона встежити були просто нездатні. Серед іншого, Гудмундссон вчергове показав, чому в клубі стандарти часто виконує він, а не Малиновський. Однак це було тріумфальне не продовження звитяг у футболці головної команди, а лише повернення. Справа в тому, що Гудмундссон отримав виклик в табір "вікінгів" вперше з літа 2023 року. Проти цього хлопця є карна справа. Мова про сексуальні домагання, причому це вже повторний розгляд.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua