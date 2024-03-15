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Ліга конференцій-2023/24: сьогодні відбудеться жеребкування чвертьфіналів та півфіналів

Сьогодні 10:39 108 0
Ліга конференцій-2023/24: сьогодні відбудеться жеребкування чвертьфіналів та півфіналів
#Астон Вілла, #Брюгге, #Вікторія, #Лілль, #Олімпіакос, #ПАОК, #Фенербахче, #Фіорентина, #Ліга конференцій-2023/24

Джерело - Чемпіон.

15 березня у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/24. Початок о 15:00 за київським часом.

Учасники:

  • Вікторія Пльзень (Чехія)
  • ПАОК (Греція)
  • Фенербахче (Туреччина)
  • Фіорентина (Італія)
  • Астон Вілла (Англія)
  • Брюгге (Бельгія)
  • Лілль (Франція)
  • Олімпіакос (Греція)

Процедура

На цій стадії жеребкування пройде без посіву - представники однієї асоціації можуть зустрітися один з одним.

Відбувається у три етапи:

  1. Чвертьфіналу.
  2. Півфіналів.
  3. Визначення команди-господарки фіналу.

Чвертьфінальні матчі заплановані на 11 та 18 квітня, 1/2 фіналу - на 2 травня та 9 травня. Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня в Афінах, Греція (стадіон "Ая-Софія").

Нагадаємо, наш сайт проведе текстову онлайн трансляцію церемонії жеребкування Ліги чемпіонів. Початок - о 13:00 за київським часом. 

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