Ліга конференцій-2023/24: сьогодні відбудеться жеребкування чвертьфіналів та півфіналів

Джерело - Чемпіон.
15 березня у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/24. Початок о 15:00 за київським часом.
Учасники:
- Вікторія Пльзень (Чехія)
- ПАОК (Греція)
- Фенербахче (Туреччина)
- Фіорентина (Італія)
- Астон Вілла (Англія)
- Брюгге (Бельгія)
- Лілль (Франція)
- Олімпіакос (Греція)
Процедура
На цій стадії жеребкування пройде без посіву - представники однієї асоціації можуть зустрітися один з одним.
Відбувається у три етапи:
- Чвертьфіналу.
- Півфіналів.
- Визначення команди-господарки фіналу.
Чвертьфінальні матчі заплановані на 11 та 18 квітня, 1/2 фіналу - на 2 травня та 9 травня. Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня в Афінах, Греція (стадіон "Ая-Софія").
Нагадаємо, наш сайт проведе текстову онлайн трансляцію церемонії жеребкування Ліги чемпіонів. Початок - о 13:00 за київським часом.