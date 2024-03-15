Ліга конференцій-2023/24: сьогодні відбудеться жеребкування чвертьфіналів та півфіналів

Джерело - Чемпіон.

15 березня у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/4 фіналу та 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону-2023/24. Початок о 15:00 за київським часом.

Учасники:

Вікторія Пльзень (Чехія)

ПАОК (Греція)

Фенербахче (Туреччина)

Фіорентина (Італія)

Астон Вілла (Англія)

Брюгге (Бельгія)

Лілль (Франція)

Олімпіакос (Греція)

Процедура

На цій стадії жеребкування пройде без посіву - представники однієї асоціації можуть зустрітися один з одним.

Відбувається у три етапи:

Чвертьфіналу. Півфіналів. Визначення команди-господарки фіналу.

Чвертьфінальні матчі заплановані на 11 та 18 квітня, 1/2 фіналу - на 2 травня та 9 травня. Фінал Ліги конференцій відбудеться 29 травня в Афінах, Греція (стадіон "Ая-Софія").

Нагадаємо, наш сайт проведе текстову онлайн трансляцію церемонії жеребкування Ліги чемпіонів. Початок - о 13:00 за київським часом.