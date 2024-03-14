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Вільярреал - Марсель 3:1: огляд матчу

Сьогодні 22:51 77 0
Вільярреал - Марсель 3:1: огляд матчу
#Вільярреал, #Марсель

Джерело - Чемпіон.

Вільярреал переграв Марсель у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з футболу.

За підсумками двох зустрічей до наступного етапу турніру вийшов французький клуб

Ліга Європи
1/8 фіналу, матч-відповідь
14 березня

Вільярреал - Марсель 3:1 (1:0) (перший матч - 0:4)

Голи: 1:0 - 32 Капу, 2:0 - 54 Серлот, 3:0 - 86 Москера, 3:1 -90+4 Клосс

Нагадаємо, Марсель у попередньому раунді обіграв Шахтар за сумою двох зустрічей (5:3). Суперника за чвертьфіналом французи дізнаються на жеребкуванні в п'ятницю, 15 березня.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.

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