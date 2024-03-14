Вільярреал - Марсель 3:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Вільярреал переграв Марсель у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з футболу.
За підсумками двох зустрічей до наступного етапу турніру вийшов французький клуб
Ліга Європи
1/8 фіналу, матч-відповідь
14 березня
Вільярреал - Марсель 3:1 (1:0) (перший матч - 0:4)
Голи: 1:0 - 32 Капу, 2:0 - 54 Серлот, 3:0 - 86 Москера, 3:1 -90+4 Клосс
Нагадаємо, Марсель у попередньому раунді обіграв Шахтар за сумою двох зустрічей (5:3). Суперника за чвертьфіналом французи дізнаються на жеребкуванні в п'ятницю, 15 березня.
Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).
Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.