Лаціо проведе переговори з екстренером Марселя

Джерело - Чемпіон.

Хорватський фахівець Ігор Тудор може очолити італійський Лаціо.

Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

Сьогодні, 14 березня, Тудор прибуде до Риму, де зустрінеться з президентом Лаціо Клаудіо Лотіто. Римляни готові йому запропонувати контракт до літа з можливістю продовження ще на сезон.

45-річний тренер з восени минулого року покинув Марсель, з яким посів третє місце в Лізі 1 в сезоні-2022/23. Також він працював з італійськими Удінезе та Вероною, турецьким Галатасараєм і хорватським Хайдуком.

Напередодні головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі залишив свою посаду. В останньому матчі під керівництвом італійського наставника Лаціо поступився Удінезе (1:2).Тимчасово команду очолив його асистент Джованні Мартуссіелло.

Раніше ЗМІ назвали претендентів на посаду головного тренера Лаціо.