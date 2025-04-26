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В'юнник після асисту Хланя відзначився черговим голом за Лехію

Олексій Мурзак — 26 квітня 2025, 16:57
В'юнник після асисту Хланя відзначився черговим голом за Лехію
Богдан В'юнник
ФК Лехія

Український нападник Богдан В'юнник відзначився голом за Лехію у матчі проти П'яста в межах 30 туру польської Екстракляси.

Він подвоїв перевагу господарів на 44-й хвилині поєдинку після асисту земляка Максима Хланя.

Після першого тайму Лехія виграє 2:0.

У нинішньому сезоні на рахунку В'юнника вже 5 голів та 3 результативні передачі. Водночас для Хланя ця результативна передача стала 3-ю за 25 зіграних матчів, також в його активі три м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Максим може змінити клубну прописку в чемпіонаті Польщі. Гравцем цікавиться Ягеллонія.

Контракт 22-річного вінгера зі своїм нинішним клубом закінчується цього літа. Водночас сам футболіст продовжує вести перемовини щодо його продовження.

Лехія Богдан В'юнник Максим Хлань

Лехія

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