Реал з Луніним зіграє у фіналі Кубку Іспанії проти Барселони

Мадридський Реал разом з Андрієм Луніним зіграє проти каталонської Барселони у фінальному поєдинку Кубку Іспанії, який відбудеться сьогодні, 26 квітня.

На шляху до вирішального матчу "вершкові" здолали Реал Сосьєдад, Леганес, Сельту та Депортиво Мінеро. Каталонці були сильнішими за Атлетико, Валенсію, Бетіс та Барбастро.

Стартовий свисток пролунає о 23:00 за київським часом, а в прямому етері зустріч транслюватиме медіасервіс MEGOGO за передплатою Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL. Також сайт "Чемпіон" проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку.

Фінал Кубку Іспанії

23:00 Барселона – Реал

Зазначимо, що перед матчем арбітри поскаржились на клубне ТБ "королівського клубу", яке регулярно транслювало моменти, в яких на думку мадридців Рікардо де Бургос Бенгоечеа припустився помилок.

Після цього Реал вирішив вимагати від RFEF замінити суддівський склад на Ель Класико, проте отримав відмову. У підсумку, попри повідомлення ЗМІ про намір клубу бойкотувати фінал, зустріч все ж відбудеться.

Раніше на тлі цього скандалу Реал висунув Королівській іспанській федерації футболу три вимоги.