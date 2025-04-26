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Магучіх упевнено виграла етап Діамантової ліги в Сямені

Андрій Твердохліб — 26 квітня 2025, 14:24
Магучіх упевнено виграла етап Діамантової ліги в Сямені

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх з перемоги розпочала новий сезон Діамантової ліги, який стартував першим етапом у китайському Сямені.

Для перемоги 23-річній дніпрянці вистачило стрибка на 1,97. Друге місце виборола австралійка Елеанор Паттерсон (1,94), третьою завершила змагання Нікола Оліслагерс з Австралії (1,94).

Юлія Левченко посіла четверту сходинку, 27-річна киянка шляхом кількості спроб випередила британку Морган Лейк та німкень Крістіну Гонсел і Імке Оннен, які також завершили стрибки на висоті 1,94 м.

Діамантова ліга-2025
Етап 1, Сямень, Китай. 26 квітня
Стрибки у висоту, жінки

  1. Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97;
  2. Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,94;
  3. Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,94;
  4. Юлія Левченко (Україна) – 1,94;
  5. Морган Лейк (Велика Британія) – 1,94;
  6. Крістіна Гонсел (Німеччина) – 1,94;
  7. Імке Оннен (Німеччина) – 1,94;
  8. Татьяна Гусін (Греція) – 1,84;
  9. Елізабет Пігела (Естонія) – 1,84;
  10. Елла Юнніла (Фінляндія) – ...

Як і очікувалось, головна боротьба розгорнулася між Магучіх і австралійками, проте боротьби не вийшло. Українка розпочала з 1,91 і впевнено взяла три висоти з перших спроб.

Австралійки, своєю чергою, не зуміли подолати 1,97. Паттерсон внаслідок кількості спроб посіла друге місце, Оліслагерс – третя.

Магучіх спробувала взяти висоту 2,03, проте всі спроби виявились невдалими.

Наступний етап відбудеться через тиждень, 3 травня, в Шанхаї. Розклад Діамантової ліги-2025 – за посиланням.

Нагадаємо, торік на етапі в Парижі, Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд, узявши 2,10 м.

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