Магучіх упевнено виграла етап Діамантової ліги в Сямені

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх з перемоги розпочала новий сезон Діамантової ліги, який стартував першим етапом у китайському Сямені.

Для перемоги 23-річній дніпрянці вистачило стрибка на 1,97. Друге місце виборола австралійка Елеанор Паттерсон (1,94), третьою завершила змагання Нікола Оліслагерс з Австралії (1,94).

Юлія Левченко посіла четверту сходинку, 27-річна киянка шляхом кількості спроб випередила британку Морган Лейк та німкень Крістіну Гонсел і Імке Оннен, які також завершили стрибки на висоті 1,94 м.

Діамантова ліга-2025

Етап 1, Сямень, Китай. 26 квітня

Стрибки у висоту, жінки

Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97; Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,94; Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,94; Юлія Левченко (Україна) – 1,94; Морган Лейк (Велика Британія) – 1,94; Крістіна Гонсел (Німеччина) – 1,94; Імке Оннен (Німеччина) – 1,94; Татьяна Гусін (Греція) – 1,84; Елізабет Пігела (Естонія) – 1,84; Елла Юнніла (Фінляндія) – ...

Як і очікувалось, головна боротьба розгорнулася між Магучіх і австралійками, проте боротьби не вийшло. Українка розпочала з 1,91 і впевнено взяла три висоти з перших спроб.

Австралійки, своєю чергою, не зуміли подолати 1,97. Паттерсон внаслідок кількості спроб посіла друге місце, Оліслагерс – третя.

Магучіх спробувала взяти висоту 2,03, проте всі спроби виявились невдалими.

Наступний етап відбудеться через тиждень, 3 травня, в Шанхаї. Розклад Діамантової ліги-2025 – за посиланням.

Нагадаємо, торік на етапі в Парижі, Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд, узявши 2,10 м.