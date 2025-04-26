Магучіх упевнено виграла етап Діамантової ліги в Сямені
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх з перемоги розпочала новий сезон Діамантової ліги, який стартував першим етапом у китайському Сямені.
Для перемоги 23-річній дніпрянці вистачило стрибка на 1,97. Друге місце виборола австралійка Елеанор Паттерсон (1,94), третьою завершила змагання Нікола Оліслагерс з Австралії (1,94).
Юлія Левченко посіла четверту сходинку, 27-річна киянка шляхом кількості спроб випередила британку Морган Лейк та німкень Крістіну Гонсел і Імке Оннен, які також завершили стрибки на висоті 1,94 м.
- Ярослава Магучіх (Україна) – 1,97;
- Елеанор Паттерсон (Австралія) – 1,94;
- Нікола Оліслагерс (Австралія) – 1,94;
- Юлія Левченко (Україна) – 1,94;
- Морган Лейк (Велика Британія) – 1,94;
- Крістіна Гонсел (Німеччина) – 1,94;
- Імке Оннен (Німеччина) – 1,94;
- Татьяна Гусін (Греція) – 1,84;
- Елізабет Пігела (Естонія) – 1,84;
- Елла Юнніла (Фінляндія) – ...
Як і очікувалось, головна боротьба розгорнулася між Магучіх і австралійками, проте боротьби не вийшло. Українка розпочала з 1,91 і впевнено взяла три висоти з перших спроб.
Австралійки, своєю чергою, не зуміли подолати 1,97. Паттерсон внаслідок кількості спроб посіла друге місце, Оліслагерс – третя.
Магучіх спробувала взяти висоту 2,03, проте всі спроби виявились невдалими.
Наступний етап відбудеться через тиждень, 3 травня, в Шанхаї. Розклад Діамантової ліги-2025 – за посиланням.
Нагадаємо, торік на етапі в Парижі, Ярослава Магучіх встановила світовий рекорд, узявши 2,10 м.