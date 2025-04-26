Ураган у серії пенальті здолав SkyUp та став першим фіналістом Кубку України

У суботу, 26 квітня, визначився перший фіналіст Кубку України з футзалу сезону-2024/25.

Ним став Ураган, який переграв столичний SkyUp.

В основний час команди зіграли внічию 3:3, а в серії пенальті перемогу святкував клуб з Івано-Франківська.

Зазначимо, що у серії регулярного сезону Екстра-ліги SkyUp двічі програв Урагану.

Нагадаємо, київський колектив впевнено пройшов попередню стадію, розгромивши Любарт (4:1). Клуб з Івано-Франківська у свою чергу виявився сильнішим за Сокіл (4:2).

Кубок України з футзалу сезону-2024/25

Півфінал, 26 квітня

SkyUp (Київ) – Ураган (Івано-Франківськ) 3:4 (пен)

Голи: 1:0 – 16 Лукас, 1:1 – 23 Масевич, 1:2 – 22 Жуков, 2:2 – 28 Тменов, 3:2 – 31 Оніцаренко, 3:3 – 37 Дичук

В іншому півфіналі зіграють Суха Балка та Кардинал. Перші видали трилер у матчі з Енергією (3:3), переможець якого визначився тільки у серії пенальті. А рівненська команда сенсаційно обіграла Аврору (4:3), завдавши чемпіону регулярного сезону першої поразки.