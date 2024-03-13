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Чотири гравці Реала можуть опинитися в чемпіонаті Саудівської Аравії

Сьогодні 17:09 180 0
Чотири гравці Реала можуть опинитися в чемпіонаті Саудівської Аравії
#Васкес, #Начо, #Реал Мадрид, #Чемпіонат Саудівської Аравії, #Ферлан Менді, #Лука Модрич

Джерело - Marca.

Чотири футболісти мадридського Реала можуть перейти у клуби з чемпіонату Саудівської Аравії в літнє трансферне вікно. 

Про це повідомляє Marca.

Саудити планують безкоштовно підписати Луку Модрича, Начо Фернандеса та Лукаса Васкеса. У гравців 30 червня закінчуються контракти, однак зазначається, що керівництво королівського клубу хоче продовжити терміни договорів ще на рік.

Також інтерес зі сторони команд з Близького Сходу викликає Ферлан Менді. Контракт лівого захисника "вершкових" діє до 30 червня 2025 року.

Нагадаємо, напередодні Реал Мадрид розгромив Сельту в матчі 28 туру Ла Ліги. Наступний матч команда зіграє 16 березня проти Осасуни.

Також нещодавно з'явилася про готовність лідера Манчестер Сіті до переходу в аравійський чемпіонат.

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