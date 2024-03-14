Манчестер Сіті планує перепідписати контракт з одним із лідерів команди

Джерело - Чемпіон.

Керівництво Манчестер Сіті розглядає можливість перепідписання контракту з півзахисником команди Філом Фоденом до 2029 року.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Зазначається, що в новому договорі буде передбачене збільшення зарплати.

У поточному сезоні півзахисник зіграв за "містян" 28 матчів в Англійській Прем'єр-лізі, забив 11 м'ячів та віддав 7 результативних передач.

Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про інтерес мадридського Реала до Фодена. Напередодні Манчестер Сіті розписав мирову з Ліверпулем у межах 28 туру АПЛ.