Манчестер Сіті планує перепідписати контракт з одним із лідерів команди

Керівництво Манчестер Сіті розглядає можливість перепідписання контракту з півзахисником команди Філом Фоденом до 2029 року.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Excl. - #ManchesterCity are planning Phil #Foden's contract extension until 2029 with an increase in salary.