Манчестер Сіті планує перепідписати контракт з одним із лідерів команди

Джерело - Чемпіон.
Керівництво Манчестер Сіті розглядає можливість перепідписання контракту з півзахисником команди Філом Фоденом до 2029 року.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
🚨 Excl. - #ManchesterCity are planning Phil #Foden’s contract extension until 2029 with an increase in salary. #transfers #MCFC— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 13, 2024
Зазначається, що в новому договорі буде передбачене збільшення зарплати.
У поточному сезоні півзахисник зіграв за "містян" 28 матчів в Англійській Прем'єр-лізі, забив 11 м'ячів та віддав 7 результативних передач.
Нагадаємо, нещодавно з'явилася інформація про інтерес мадридського Реала до Фодена. Напередодні Манчестер Сіті розписав мирову з Ліверпулем у межах 28 туру АПЛ.