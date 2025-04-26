Селтік вчетверте поспіль став чемпіоном Шотландії

Селтік достроково завоював титул чемпіонів Шотландії сезону-2024/25.

Сьогодні, 26 квітня, команда Брендана Роджерса у матчі 34 туру на виїзді розгромила Данді Юнайтед з рахунком 5:0. За чотири тури до фінішу сезону Селтік випереджає Рейнджерс у турнірній таблиці на 18 очок, при цьому у переслідувачів є ще один матч у запасі – проти Сент-Міррена, який також відбудеться 26 квітня.

Для Селтіка це четвертий поспіль титул чемпіонів Шотландії та сумарно 55-й в історії. За цим показником вони наздогнали своїх вічних суперників, Рейнджерс.

За останні 14 сезонів Селтік ставав чемпіоном 13 разів. Гегемонію "Кельтів" зумів перервати лише Рейнджерс у сезоні-2020/21.

Раніше Челсі мінімально обіграв Евертон у матчі 34 туру АПЛ.