Парніцький виграв півфінал чемпіонату Європи зі спідвею

Український спідвеїст Назар Парніцький став переможцем першого півфіналу чемпіонату Європи U-19, який проходить у Чехії.

Наш спортсмен, вигравши всі три заїзди, набрав 9 очок та зайняв перше місце за підсумками жеребкування, адже стільки ж набрав представник Данії Міккель Андерсен.

Таке рішення було прийнято через те, що через сильний дощ змагання було перервано після 12-го заїзду.

У підсумку Парніцький пробився у фінал турніру, де також виступлять раніше згаданий Андерсен, а також двоє спортсменів з Польщі та Чехії, які зайняли 3 та 4 місце відповідно (також за підсумком жеребу).

Інші 4 учасники фіналу стануть відомими після другого півфіналу.

Результати 1-го півфіналу ЧЄ-2025 U-19 по спідвею

Назар Парніцький (Україна) – 9 очок Міккель Андерсен (Данія) – 9 Оскар Палух (Польша) – 7 Адам Беднарж (Чехія) – 7

Нагадаємо, у вересні 2024 Парніцький став переможцем етапу молодіжного чемпіонату світу зі спідвею, який відбувся у латвійській Ризі.