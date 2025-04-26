АПЛ: Челсі обіграв Евертон, Миколенко відіграв 90 хвилин

34 тур АПЛ стартував у Лондоні матчем між Челсі та Евертоном. Поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів за рахунок голу Ніколя Джексона у першому таймі.

Захисник збірної України Віталій Миколенко вийшов у основі Евертона на матч і провів на полі всі 90 хвилин.

Чемпіонат Англії – АПЛ

34 тур, 26 квітня

Челсі – Евертон – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 27 Джексон

У суботу, 26 квітня, відбудуться ще чотири матча 34 туру АПЛ, усі вони розпочнуться о 17:00 за київським часом:

Брайтон – Вест Гем

Вулвергемптон – Лестер

Ньюкасл – Іпсвіч

Саутгемптон – Фулгем

Завдяки цій перемозі Челсі набрав 60 очок і піднявся на четверте місце у турнірній таблиці АПЛ. Евертон залишається 13-м із 38 балами. Для команди Девіда Моєса ця поразка стала другою поспіль.