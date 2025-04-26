АПЛ: Челсі обіграв Евертон, Миколенко відіграв 90 хвилин
34 тур АПЛ стартував у Лондоні матчем між Челсі та Евертоном. Поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів за рахунок голу Ніколя Джексона у першому таймі.
Захисник збірної України Віталій Миколенко вийшов у основі Евертона на матч і провів на полі всі 90 хвилин.
Чемпіонат Англії – АПЛ
34 тур, 26 квітня
Челсі – Евертон – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – 27 Джексон
У суботу, 26 квітня, відбудуться ще чотири матча 34 туру АПЛ, усі вони розпочнуться о 17:00 за київським часом:
- Брайтон – Вест Гем
- Вулвергемптон – Лестер
- Ньюкасл – Іпсвіч
- Саутгемптон – Фулгем
Завдяки цій перемозі Челсі набрав 60 очок і піднявся на четверте місце у турнірній таблиці АПЛ. Евертон залишається 13-м із 38 балами. Для команди Девіда Моєса ця поразка стала другою поспіль.