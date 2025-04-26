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АПЛ: Челсі обіграв Евертон, Миколенко відіграв 90 хвилин

Олег Дідух — 26 квітня 2025, 16:50
АПЛ: Челсі обіграв Евертон, Миколенко відіграв 90 хвилин

34 тур АПЛ стартував у Лондоні матчем між Челсі та Евертоном. Поєдинок завершився мінімальною перемогою господарів за рахунок голу Ніколя Джексона у першому таймі.

Захисник збірної України Віталій Миколенко вийшов у основі Евертона на матч і провів на полі всі 90 хвилин.

Чемпіонат Англії – АПЛ
34 тур, 26 квітня

Челсі – Евертон – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 27 Джексон

У суботу, 26 квітня, відбудуться ще чотири матча 34 туру АПЛ, усі вони розпочнуться о 17:00 за київським часом:

  • Брайтон – Вест Гем
  • Вулвергемптон – Лестер
  • Ньюкасл – Іпсвіч
  • Саутгемптон – Фулгем

Завдяки цій перемозі Челсі набрав 60 очок і піднявся на четверте місце у турнірній таблиці АПЛ. Евертон залишається 13-м із 38 балами. Для команди Девіда Моєса ця поразка стала другою поспіль.

Чемпіонат Англії, АПЛ Евертон Віталій Миколенко Челсі

Чемпіонат Англії, АПЛ

Миколенко вийде в основі Евертона на матч АПЛ проти Челсі
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