Джерело - Чемпіон.

Саарбрюккен вдома переміг Боруссію Менхенгладбах у чвертьфіналі Кубку Німеччини.

Матч мав відбутися 7 лютого, але через сильну зливу був перенесений на 12 березня.

Кубок Німеччини з футболу

1/4 фіналу, 12 березня

Саарбрюкен - Боруссія Менхенгладбах 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Гак, 1:1 - 11 Наіфі, 2:1 - 90+3 Брюнкер

Нагадаємо, що на попередніх стадіях Саарбрюккен пройшов Баварію, франкфуртський Айнтрахт і Карлсруе. У півфіналі команда з третьої Бундесліги зіграє проти представника другого дивізіону - Кайзерслаутерна.

В іншому матчі 1/2 фіналу зустрінуться Баєр та Фортуна Дюссельдорф. Поєдинки цієї стадії відбудуться 2 та 3 квітня.

Нагадаємо, наприкінці минулого року повідомлялося, що Саарбрюккен переглядає вихованця київського Динамо Євгена Опанасенка.