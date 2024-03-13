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Саарбрюкен - Боруссія Менхенгладбах 2:1: огляд матчу Кубку Німеччини

Сьогодні 12:00 136 0
Саарбрюкен - Боруссія Менхенгладбах 2:1: огляд матчу Кубку Німеччини
#Боруссія Менхенгладбах, #Кубок Німеччини, #Саарбрюкен

Джерело - Чемпіон.

Саарбрюккен вдома переміг Боруссію Менхенгладбах у чвертьфіналі Кубку Німеччини.

Матч мав відбутися 7 лютого, але через сильну зливу був перенесений на 12 березня. 

Кубок Німеччини з футболу
1/4 фіналу, 12 березня

Саарбрюкен - Боруссія Менхенгладбах 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 8 Гак, 1:1 - 11 Наіфі, 2:1 - 90+3 Брюнкер

Нагадаємо, що на попередніх стадіях Саарбрюккен пройшов Баварію, франкфуртський Айнтрахт і Карлсруе. У півфіналі команда з третьої Бундесліги зіграє проти представника другого дивізіону - Кайзерслаутерна. 

В іншому матчі 1/2 фіналу зустрінуться Баєр та Фортуна Дюссельдорф. Поєдинки цієї стадії відбудуться 2 та 3 квітня. 

Нагадаємо, наприкінці минулого року повідомлялося, що Саарбрюккен переглядає вихованця київського Динамо Євгена Опанасенка. 

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