Наставник італійського Лаціо Мауріціо Саррі вирішив залишити клуб після серії незадовільних результатів.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Останнім невдалим матчем для Саррі став з Удінезе (1:2).

Саррі працював у Лаціо з червня 2021 року. Минулого сезону екстренер Емполі, Наполі, Челсі і Ювентуса привів римську команду до другого місця в чемпіонаті Італії.

Саррі не раз у цьому сезоні висловлював своє невдоволення трансферною кампанією клубу.

🚨🔵 Maurizio Sarri has just resigned as Lazio manager — he has informed the club early this afternoon. pic.twitter.com/ihFH952DY3