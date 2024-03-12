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Саррі подав у відставку з посади головного тренера Лаціо

Сьогодні 16:57 122 0
Саррі подав у відставку з посади головного тренера Лаціо
#Лаціо

Джерело - gianlucadimarzio.com.

Наставник італійського Лаціо Мауріціо Саррі вирішив залишити клуб після серії незадовільних результатів.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Останнім невдалим матчем для Саррі став з Удінезе (1:2).

Саррі працював у Лаціо з червня 2021 року. Минулого сезону екстренер Емполі, Наполі, Челсі і Ювентуса привів римську команду до другого місця в чемпіонаті Італії.

Саррі не раз у цьому сезоні висловлював своє невдоволення трансферною кампанією клубу.

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