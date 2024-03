Нападник Манчестер Юнайтед став гравцем місяця в АПЛ

Нападника Манчестер Юнайтед Расмуса Гейлунда визнали найкращим гравцем Англійської Прем’єр-ліги у лютому.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

