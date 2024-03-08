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Нападник Манчестер Юнайтед став гравцем місяця в АПЛ

Сьогодні 16:39 97 0
Нападник Манчестер Юнайтед став гравцем місяця в АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Манчестер Юнайтед, #Расмус Гейлунд

Джерело - Чемпіон.

Нападника Манчестер Юнайтед Расмуса Гейлунда визнали найкращим гравцем Англійської Прем’єр-ліги у лютому.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У минулому місяці данець провів за "червоних дияволів" 4 матчі, забив 5 м`ячів та віддав 1 асист. Загалом у нападника 7 результативних ударів та 2 гольових паси за сезон.

Нагадаємо, у межах 27 туру АПЛ Манчестер Юнайтед поступився Манчестеру Сіті (1:3).

Також нещодавно з`явилася інформація, що новий власник "червоних дияволів" планує грандіозну чистку складу.

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