Нападник Манчестер Юнайтед став гравцем місяця в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

Нападника Манчестер Юнайтед Расмуса Гейлунда визнали найкращим гравцем Англійської Прем’єр-ліги у лютому.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Rasmus was on a run in February 🏃‍♂️ pic.twitter.com/cXmN8lKHbO — Premier League (@premierleague) March 8, 2024

У минулому місяці данець провів за "червоних дияволів" 4 матчі, забив 5 м`ячів та віддав 1 асист. Загалом у нападника 7 результативних ударів та 2 гольових паси за сезон.

Нагадаємо, у межах 27 туру АПЛ Манчестер Юнайтед поступився Манчестеру Сіті (1:3).

Також нещодавно з`явилася інформація, що новий власник "червоних дияволів" планує грандіозну чистку складу.