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Артета визнаний найкращим тренером лютого в АПЛ

Сьогодні 15:34 111 0
Артета визнаний найкращим тренером лютого в АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Мікель Артета, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Наставника Арсенала Мікеля Артету визнано найкращим тренером місяця в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Каноніри" під його керівництвом виграли у лютому чотири матчі з загальним рахунком 18:2. Для іспанського фахівця це сьома перемога у номінації.

На нагороду також претендували Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті) та Ерік тен Гаґ (Манчестер Юнайтед).

Арсенал наразі перебуває на третьому місці (61 очко) у турнірній таблиці чемпіонату Англії, відставання від лідера Ліверпуля складає два бали.

У наступному турі "каноніри" в суботу, 9 березня, прийматимуть Брентфорд, за який виступає українець Єгор Ярмолюк.

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