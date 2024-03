Артета визнаний найкращим тренером лютого в АПЛ

Наставника Арсенала Мікеля Артету визнано найкращим тренером місяця в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

"Каноніри" під його керівництвом виграли у лютому чотири матчі з загальним рахунком 18:2. Для іспанського фахівця це сьома перемога у номінації.

На нагороду також претендували Жузеп Гвардіола (Манчестер Сіті) та Ерік тен Гаґ (Манчестер Юнайтед).

Arsenal were on fire in front of goal in February 🔥 pic.twitter.com/g2xJSkbZ3Y