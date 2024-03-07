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Металіст переміг дубль Карпат у контрольному матчі

Сьогодні 17:30 82 0
Металіст переміг дубль Карпат у контрольному матчі
#Металіст, #Карпати-2

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні,  7 березня, львівські Карпати-2 поступилися харківському Металісту. 

Матч завершився з рахунком 3:1. У складі харківської команди дубль оформив Синчук.

Відзначимо, що Металіст виступає у групі Вибування Першої ліги - посідає шосте місце в турнірній таблиці. 

Карпати-2 грають у Другій лізі, в якій перебувають на сьомій сходинці турнірної таблиці.

Контрольний матч
7 березня

Карпати-2 - Металіст 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Синчук, 1:1 - 75 гравець на перегляді, 1:12 - 79 Синчук, 1:3 - 87 Багачанський (пен)

Нагадаємо, Металіст у попередньому спарингу поступився Буковині - 1:2.

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