Металіст переміг дубль Карпат у контрольному матчі

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 7 березня, львівські Карпати-2 поступилися харківському Металісту.
Матч завершився з рахунком 3:1. У складі харківської команди дубль оформив Синчук.
Відзначимо, що Металіст виступає у групі Вибування Першої ліги - посідає шосте місце в турнірній таблиці.
Карпати-2 грають у Другій лізі, в якій перебувають на сьомій сходинці турнірної таблиці.
Контрольний матч
7 березня
Карпати-2 - Металіст 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 40 Синчук, 1:1 - 75 гравець на перегляді, 1:12 - 79 Синчук, 1:3 - 87 Багачанський (пен)
Нагадаємо, Металіст у попередньому спарингу поступився Буковині - 1:2.
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