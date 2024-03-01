Буковина перемогла Металіст в останньому матчі закарпатського збору

Джерело - Чемпіон.

Сьогоднi, 1 березня, поєдинком із харківським Металiстом Буковина завершила програму контрольних матчів першого закарпатського збору.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь Буковини. Здобувши четверту перемогу у чотирьох матчах закарпатського збору, чернівецька команда вирушила додому. Після двох днів відпочинку вона повернеться на Закарпаття для проходження заключного збору перед поновленням чемпіонату.

У другій частині сезону Буковина та Металіст виступатимуть у групі Вибування Першої ліги. Чернівецька та Харківська команди посідають 2 та 6 місця відповідно. 23 березня, що є базовим днем проведення 1 туру групи Вибування, Металіст на виїзді зіграє з Кременем, а Буковина - з Діназом.

Раніше повідомлялося, що Буковина підписала контракт із вихованцем Металіста.

Контрольний матч

1 березня

Металiст - Буковина 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 19 Фарасєєнко, 1:1 - 49 П. Луців, 1:2 - 57 Гончарук

Металіст: Рибак (Фастов, 46), П. Луців, Порох, Габрієль Гомес, Вернаттус, Підручний, Тепляков, Синчук, Багачанський, Абрамов (Цвіренко, 54), Ісаєнко (Кайдалов, 73).

Буковина: Пономаренко (Каневцев, 61), Солдат, Лопирьонок, Новотрясов (Пець, 18), Дворовенко (Д. Рябий, 65), Хамелюк (Цурупiн, 76), Чайковський (Шалфєєв, 46), Книш (Бодня, 70), Фарасєєнко (Прокопчук, 87), Гончарук (Будняк, 61), Палагнюк (Андрейчук, 61).

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