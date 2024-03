Боруссія Дортмунд гарантувала собі вихід на клубний чемпіонат світу з футболу-2025.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Це сталося після вильоту РБ Лейпцига в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів від Реала.

Варто зазначити, що на клубному ЧС-2025 візьмуть участь 32 команди, з них 12 - з Європи.

За регламентом від однієї країни можуть грати максимум два клуби, окрім випадків, якщо більше як дві команди з однієї асоціації виграють Лігу чемпіонів за останні 4 сезони.

Боруссія Дортмунд наразі є другою країною в Німеччині за рейтингом після Баварії.

