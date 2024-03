Лаціо може запросити головного тренера Монци Раффаеле Палладіно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Римляни розглядають Палладіно, як потенційну заміну нинішньому наставнику Мауріціо Саррі.

#Lazio are monitoring Raffaele #Palladino as possible Maurizio #Sarri’s replacement for the next season. #transfers