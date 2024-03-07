Джерело - Чемпіон.

Лаціо може запросити головного тренера Монци Раффаеле Палладіно.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Римляни розглядають Палладіно, як потенційну заміну нинішньому наставнику Мауріціо Саррі.

Чинний контракт 39-річного спеціаліста з Монцою спливає вже влітку, і поки він не поспішає його продовжувати, оскільки чекає на дзвінок від топ-клубу.

Раніше повідомлялося, що Рома може запросити Палладіно.

Нагадаємо, що Лаціо поступилося Баварії в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів та вилетіли з турніру.