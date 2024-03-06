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Реал близький до продовження контракту з ветераном клубу

Сьогодні 10:01 41 0
Реал близький до продовження контракту з ветераном клубу
Фото: AFP
#Васкес, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Реал близький до підписання нового контракту з іспанським гравцем команди Лукасом Васкесом.

Про це повідомляє Relevo.

Сторони близькі до продовження угоди до 2025 року.

Раніше повідомлялося, що Васкес невпевнений, чи хоче він продовжувати виступи у складі "вершкових".

Іспанець знаходиться у структурі Реала з 2007 року.

Нагадаємо, що Реал націлився на основного гравця Манчестер Сіті.

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