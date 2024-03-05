Реал націлився на основного гравця Манчестер Сіті

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал спробує підписати одного з лідерів Манчестер Сіті - Філа Фодена.

Про це повідомляє видання Fourfourtwo.

Королівський клуб намагається переконати гравця перейти до іспанського чемпіонату.

Купівля півзахисника містян може обійтися мадридцям в 100 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що контракт Фодена із Сіті розрахований до літа 2027 року. У поточному сезоні 23-річний півзахисник провів 40 матчів, в яких забив 18 голів та віддав 10 асистів.

Нагадаємо, що у межах 27 туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті переміг Манчестер Юнайтед, Фоден відзначився дублем.

Наступний матч містяни проведуть проти Копенгагена в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.