Головне
Боснійці назвали список гравців на матч проти України
Сьогодні 14:11 556
Жахи Луніна та Трубіна, винятковість Яремчука: як там наші зіграли
Сьогодні 17:38 204
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Сьогодні 14:16 203
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі
Сьогодні 12:45 343
Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Сьогодні 11:21 1137
Баварія прийме Лаціо, Реал Сосьєдад - ПСЖ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 595
Кременчук зрівняв рахунок у півфінальній серії чемпіонату України проти Дніпра
Вчора 20:27 4400 1
Чемпіонські бої Усика, Гвоздика, Берінчика й Ломаченка: чого очікувати Україні в 2024 році
Вчора 16:06 6276 2
КДК УАФ зарахував Олександрії технічну поразку в матчі з Шахтарем
Вчора 13:47 7968 5
Сила Шахтаря, скромність Динамо, провал лідера. Підсумки 19 туру УПЛ
Вчора 13:13 597 1
Прямі трансляції

Реал націлився на основного гравця Манчестер Сіті

Сьогодні 19:12 76 0
Реал націлився на основного гравця Манчестер Сіті
#Манчестер Сіті, #Реал Мадрид, #Фоден

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал спробує підписати одного з лідерів Манчестер Сіті - Філа Фодена.

Про це повідомляє видання Fourfourtwo.

Королівський клуб намагається переконати гравця перейти до іспанського чемпіонату.

Купівля півзахисника містян може обійтися мадридцям в 100 мільйонів фунтів.

Зазначимо, що контракт Фодена із Сіті розрахований до літа 2027 року. У поточному сезоні 23-річний півзахисник провів 40 матчів, в яких забив 18 голів та віддав 10 асистів.

Нагадаємо, що у межах 27 туру англійської Прем’єр-ліги Манчестер Сіті переміг Манчестер Юнайтед, Фоден відзначився дублем.

Наступний матч містяни проведуть проти Копенгагена в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Коментарі ()
Популярне зараз
Володимиру Безсонову - 66: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста Володимиру Безсонову - 66: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста 6688
Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць 1137
Без Ярмоленка: став відомий склад делегації збірної України на матч плей-оф відбору на Євро-2024 Без Ярмоленка: став відомий склад делегації збірної України на матч плей-оф відбору на Євро-2024 1269
Нападник Шахтаря може перейти в польський клуб Нападник Шахтаря може перейти в польський клуб 1034
У збірній України здивовані списком гравців від Мінспорту - журналіст У збірній України здивовані списком гравців від Мінспорту - журналіст 719
Кременчук зрівняв рахунок у півфінальній серії чемпіонату України проти Дніпра Кременчук зрівняв рахунок у півфінальній серії чемпіонату України проти Дніпра 4400 1
Рекомендуємо
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 80191
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336777 9
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50609
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 357386
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 157687
Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: правила життя Дієго Марадони 15977 2