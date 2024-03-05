Цимбал: На вболівальників ФК ЮКСА чекає трансферний сюрприз

Головний тренер футбольного клубу ЮКСА (Тарасівка) з Другої ліги України - Микола Цимбал - прокоментував комплектацію своєї команди і порадив уболівальникам слідкувати за офіційними джерелами, оскільки там невдовзі з`явиться інформація про трансферний сюрприз.

"Ми точково добирали гравців. Я проти запрошення футболістів на перегляд, тому що це все суб'єктивно. Перш ніж запросити до команди футболіста, ми багато про нього дізнавались, аналізували. Якщо брати наших досвідчених гравців, Селіна та Есеолу, то тут навіть питань не повинно виникати. За своїми професійними якостями це гравці, клас яких вищий за клас Другої ліги, де ми зараз граємо. Також Андрій Кіреєв – молодий гравець із хорошою школою, хорошою базою. З ним працювати дуже легко, він прислуховується до наших вимог і в іграх це демонструє.

Також на третьому зборі до нас доєднається один із лідерів команди – Матеус. Він проходив відновлення у Бразилії під якісним спостереженням тренера з фізпідготовки, з яким у нас є комунікація. Ми повністю довіряємо Матеусу і нашим бразильським партнерам. Він має приїхати на третій збір на 100% готовим – так, як у нас зараз готова уся команда, і він без проблем увіллється до загальної групи. Що стосується тактичних моментів, то він розумний футболіст, ми швидко нагадаємо йому наші принципи, а він їх виконуватиме на футбольному полі.

Крім того, на уболівальників ФК ЮКСА очікує трансферний сюрприз від нас. Дочекайтесь повідомлень у наших офіційних джерелах", - сказав наставник.