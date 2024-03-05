Лівий берег розгромив аматорську команду в спарингу

Клуб Першої ліги не відчув опору від аматорів

Джерело - Чемпіон.

Лівий берег впевнено переграв іванківський Штурм у контрольному матчі у межах підготовки до другої частини сезону 2023/24 років.

Гра завершилася з рахунком 5:0. Забитими голами відзначилися Максим Сердюк, Валерій Самар, Іван Петренко, Влад Войцеховський і Олег Синиця.

Наступний спаринг Лівий Берег проведе найближчої суботи, 9 березня. Суперником буде ФК ЮКСА.

Відзначимо, що Лівий берег посідає третє місце (36 очок) у турнірній таблиці чемпіонської групи Першої ліги.

Контрольний матч

5 березня

Лівий Берег - Штурм 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 13 Сердюк, 2:0 - 23 Самар, 3:0 - 26 Петренко, 4:0 - 68 Войцеховський, 5:0 - 71 Синиця

Раніше Лівий Берег підписав воротаря та капітана тернопільської Ниви Максима Механіва. Також до складу претендента на підвищення у класі приєдналися захисники Олег Соколов, Сідней Сілва Сантос та півзахисник Максим Сердюк.

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