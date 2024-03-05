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Стартові склади на матч Реал Сосьєдад - ПСЖ

Сьогодні 21:26 138 0
Стартові склади на матч Реал Сосьєдад - ПСЖ
#ПСЖ, #Реал Сосьєдад, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

Стали відомі стартові склади на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Реалом Сосьєдад та ПСЖ, який розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Пряма трансляція доступна на платформі Megogo.

Стартовий склад Реала Сосьєдад:

Маркеланс, Одріосола, Муньос, Фернандес та Барренечеа перебувають в лазареті Реала.

Стартовий склад ПСЖ:

У списку травмованих в ПСЖ знаходяться Шкриньяр, Ріко, Курзава, Перейра та Кімпембе.

Гру розсудить англійський арбітр - Майкл Олівер.

Перший матч пройшов 14 лютого в Парижі на стадіоні "Парк де Пренс" і завершився перемогою французького гранда (2:0).

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