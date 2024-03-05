Каденко - про допуск уболівальників на матчі ПФЛ: Клуби вирішують це питання

Президент ПФЛ Олександр Каденко розповів, що наразі близько 40% клубів Першої ліги вирішуть питання про допуск уболівальників на матчі.

Про це повідомили на Tribuna.com.

"Не можу поки сказати, хто відмовляється, а хто ні – клуби займаються цим питанням. В принципі, у нас ще є трохи часу до початку чемпіонату. Можу сказати, що близько 40% клубів планують та вирішують зараз питання щодо відповідних нормативних актів", - сказав у коментарі Каденко.

Наразі перше місце в лізі посідають Карпати. У львів`ян в активі 45 балів. На другій сходинці перебуває Ігрулець, в якого 42 пункти.

З календарем матчів Першої ліги можна ознайомитись тут.

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