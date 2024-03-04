Осасуна здолала Алавес в 27 турі Ла Ліги

Джерело - Чемпіон.
У 27 турі іспанської Ла Ліги Осасуна святкувала домашню перемогу над Алавесом.
Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол забив Будімір.
Після зіграної гри Осасуна піднялася на 10 місце у турнірній таблиці, маючи 36 очок. Алавес залишився на 13 сходинці таблиці (29 балів).
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
27 тур, 4 березня
Осасуна - Алавес 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - 76 Будімір
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