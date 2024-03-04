Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Тоні Кроос може підписати новий контракт із мадридським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Німець близький до продовження угоди до літа 2025 року. Зазначимо, що нинішній контракт Крооса спливає влітку 2024-го.

🚨 Excl. - Toni #Kroos is one step away to extend his contract with #RealMadrid until 2025. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 4, 2024

34-річний півзахисник виступає за Реал з 2014 року. Тоні Кроос завоював із мадридським клубом 21 трофей: 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 – у Ла Лізі, 5 — у клубному чемпіонаті світу, 4 - у Суперкубку УЄФА. 1 раз німець виграв із "вершковими" Кубок Іспанії, а у Суперкубку країни перемагав 4 рази.

У нинішньому сезоні німецький півзахисник провів за Реал 35 матчів, забив 1 гол та віддав 7 гольових передач.

Напередодні Кроос оголосив про повернення в збірну Німеччини.