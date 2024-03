Півзахисник Реала Тоні Кроос може підписати новий контракт із мадридським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Німець близький до продовження угоди до літа 2025 року. Зазначимо, що нинішній контракт Крооса спливає влітку 2024-го.

🚨 Excl. - Toni #Kroos is one step away to extend his contract with #RealMadrid until 2025. #transfers