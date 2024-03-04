Де Йонг та Педрі пропустять понад місяць через травму

Травма виявилася серйознішою, ніж очікувалося спочатку

Джерело - Чемпіон.

Футболісти Барселони Френкі де Йонг та Педрі травмувалися у матчі 27 туру Ла Ліги проти Атлетіка Більбао (0:0) і пропустять понад місяць.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

🚨🔵🔴 Pedri and Frenkie de Jong are expected to be out for more than one month after their injuries.



◉ Frenkie de Jong has a lateral ligament sprain in his right ankle.



◉ Pedri has a right quadriceps injury. pic.twitter.com/9Uysm25rGd — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 4, 2024

Френкі отримав розтягнення бічних зв'язок правої щиколотки, а у Педрі травма правого квадрицепса.

У поточному сезоні Де Йонг провів 27 матчів і забив 2 голи. У Педрі 24 гри, 2 голи та 4 асисти.

Наступні поєдинки Барселона проведе з Мальоркою (8 березня), Наполі (12 березня) в Лізі чемпіонів та Атлетико Мадрид (17 березня).

Нагадаємо, що каталонський клуб не зміг переграти Атлетик Більбао.

Керівники Барселони досі в пошуках тренера після рішення Хаві піти з клубу наприкінці сезону.