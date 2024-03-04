Головне
КДК УАФ зарахував Олександрії технічну поразку в матчі з Шахтарем
Сьогодні 13:47 5721 3
Чемпіонські бої Усика, Гвоздика, Берінчика й Ломаченка: чого очікувати Україні в 2024 році
Сьогодні 16:06 2427 1
Сила Шахтаря, скромність Динамо, провал лідера. Підсумки 19 туру УПЛ
Сьогодні 13:13 355 1
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 12:12 90080
Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок"
Сьогодні 11:52 19689 5
Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська покращили свої позиції
Сьогодні 10:20 378743 12
Ф'юрі повернувся до тренувань після травми
Сьогодні 10:17 264
Дмитро Євстафієв: Привіт із Маямі, або Трансатлантичні амбіції українського футболу
Сьогодні 07:30 318
Костюк програла Бултер фінальний поєдинок у Сан-Дієго
Сьогодні 06:08 8866 4
Шахтар розгромив Кривбас у битві лідерів УПЛ
Вчора 19:56 7457
Прямі трансляції

Де Йонг та Педрі пропустять понад місяць через травму

Травма виявилася серйознішою, ніж очікувалося спочатку
Сьогодні 18:09 72 0
Де Йонг та Педрі пропустять понад місяць через травму
#Барселона, #Педрі, #Френкі де Йонг, #Фабріціо Романо

Джерело - Чемпіон.

Футболісти Барселони Френкі де Йонг та Педрі травмувалися у матчі 27 туру Ла Ліги проти Атлетіка Більбао (0:0) і пропустять понад місяць.

Про це повідомив Фабріціо Романо.

Френкі  отримав розтягнення бічних зв'язок правої щиколотки, а у Педрі травма правого квадрицепса.

У поточному сезоні Де Йонг провів 27 матчів і забив 2 голи. У Педрі 24 гри, 2 голи та 4 асисти.

Наступні поєдинки Барселона проведе з Мальоркою (8 березня), Наполі (12 березня) в Лізі чемпіонів та Атлетико Мадрид (17 березня).

Нагадаємо, що каталонський клуб не зміг переграти Атлетик Більбао.

Керівники Барселони досі в пошуках тренера після рішення Хаві піти з клубу наприкінці сезону.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська покращили свої позиції Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська покращили свої позиції 378743 12
﻿Порту – Бенфіка 5:0: огляд матчу чемпіонату Португалії ﻿Порту – Бенфіка 5:0: огляд матчу чемпіонату Португалії 11608 4
Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок" Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок" 19689 5
Костюк програла Бултер фінальний поєдинок у Сан-Дієго Костюк програла Бултер фінальний поєдинок у Сан-Дієго 8866 4
Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул Костюк вдруге зіграє у фіналі турніру WTA. Рік тому українка здобула свій перший титул 10344 3
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 90080
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 360012 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116903
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48335
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 103924
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 102833
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34286