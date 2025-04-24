Молодіжний склад NAVI програв Team Spirit плейоф престижного турніру по Dota 2 в Румунії
Українська кіберспортивна команда NAVI Junior програла Team Spirit у плейоф турніру PGL Wallachia Season 4 з Dota 2, що відбувається в румунському місті Бухарест.
Суперник переміг у серії з рахунком 2:0.
Надалі українська команда продовжать свій шлях у плейоф через нижню cітку.
PGL Wallachia Season 4 з Dota 2
Бухарест, Румунія
Призовий фонд – $1 000 000
Плейоф, верхня сітка
NAVI Junior (Україна) – Team Spirit (Сербія) 0:2
Зауважимо складі NAVI Junior виступають 4 українці та один киргиз:
- Тарас "gotthejuice" Лінніков (керрі, Україна);
- Артем "Niku" Бачкур (мідлейн, Україна);
- Юрій "pma" Проц (офлейн, Україна);
- Бакит "W_Zayac" Емілжанов (саппорт, Киргизстан);
- Станіслав "Riddys" Мітрошкін (хард-саппорт, Україна).
Зазначимо, що PGL Wallachia Season 4 є LAN-турніром (офлайн) та триває з 19 по 27 квітня в столиці Румунії Бухаресті. Призовий фонд складає 1 млн доларів, а переможець здобуде 300 тисяч.
Нагадаємо, за право брати участь у плейоф NAVI Junior перемогли клуб Falcons із Саудівської Аравії.