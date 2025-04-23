Оце так закрутив: футболіст підловив голкіпера на помилці, забивши більярдним ударом зі штрафного

Напередодні у межах Першої ліги Англії був забитий неймовірний гол зі штрафного, який розриває своєю геніальністю соцмережі.

У грі між Лінкольн Сіті та Болтоном гравець команди-господарів наважився на удар зі штрафного, який, на перший погляд, нічим не загрожував супернику.

На 61-й хвилині нападник Рекко Хеккет-Фейрчалд отримав шанс виконати стандарт із 35 метрів. Лінкольн зібрав купкою неподалік штрафного майданчика, очікуючи на подачу, але у гравця була інша думка.

Рекко вирішив скористатися ефектом несподіванки і пробив з дальньої відстані точнісінько у ближню стійку, після чого м'яч закотився у ворота. Голкіпер розраховував на подачу, а отримав гол обвідним ударом.

Це взяття воріт стало поворотним і Лінкольн здобув впевнену перемогу над суперником із рахунком 4:2.

Раніше повідомлялося, що син легендарного Вейна Руні відзначився шикарним голом за юнацьку команду Манчестер Юнайтед.