Український півзахисник зацікавив чвертьфіналіста Ліги конференцій

Український півзахисник Лехії Максим Хлань може змінити клубну прописку в чемпіонаті Польщі.

Про це повідомляє Barto.

Jestem ciekaw, co z tym grajkiem po sezonie. Ma to gazicho, wciąż młody. Ktoś się skusi po Chłania? Pasowałby do Jagi? pic.twitter.com/b4xG0lh3QM — 𝘽𝙖𝙧𝙩𝙤 (@JagaUpdates) April 23, 2025

За інформацією джерела, гравець привернув увагу Ягеллоніїї.

Контракт 22-річного вінгера зі своїм нинішним клубом закінчується цього літа. Водночас сам футболіст продовжує вести перемовини щодо його продовження.

У поточному сезоні Хлань зіграв за Лехію 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.

Зазначимо, що Ягеллонія наразі йде третьою в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі. Клуб із Білостока також грав у чвертьфіналі Ліги конференцій поточного сезону, однак не зміг пройти іспанський Бетіс.

Раніше повідомлялося, що Ювентус зробив пропозицію Шахтарю щодо трансферу півзахисника Георгія Судакова.