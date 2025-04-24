Український півзахисник зацікавив чвертьфіналіста Ліги конференцій
Максим Хлань
ФК Лехія
Український півзахисник Лехії Максим Хлань може змінити клубну прописку в чемпіонаті Польщі.
Про це повідомляє Barto.
За інформацією джерела, гравець привернув увагу Ягеллоніїї.
Контракт 22-річного вінгера зі своїм нинішним клубом закінчується цього літа. Водночас сам футболіст продовжує вести перемовини щодо його продовження.
У поточному сезоні Хлань зіграв за Лехію 25 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 голи та віддав 2 асисти.
Зазначимо, що Ягеллонія наразі йде третьою в елітному дивізіоні чемпіонату Польщі. Клуб із Білостока також грав у чвертьфіналі Ліги конференцій поточного сезону, однак не зміг пройти іспанський Бетіс.
Раніше повідомлялося, що Ювентус зробив пропозицію Шахтарю щодо трансферу півзахисника Георгія Судакова.