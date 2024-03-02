Джерело - Mundodeportivo.

Каталонський клуб шукає тренера після рішення Хаві піти з клубу після закінчення сезону.

За інформацією Catalunya Radio, президент "блауграни" Жоан Лапорта звернувся до колишнього тренера Барселони Пепа Гвардіоли за порадою щодо вибору тренера.

Наставник Манчестер Сіті порадив Лапорті тренера Брайтона Роберто Де Дзербі.

Де Дзербі: Я на 100% зосереджений на Брайтоні

Зазначається, що на перешкоді угоді може стати пункт у його контракті щодо відступних. Сума складає 10 мільйонів євро.

Нагадаємо, італійський тренер у 2021-2022 роках очолював донецький Шахтар, з яким здобув Суперкубок України. Його чинний контракт з англійським клубом розрахований до літа 2026-го.

Наразі Брайтон йде сьомим в АПЛ, з 39 очками в активі. Наступний матч команда зіграє проти Фулгема у суботу, 2 березня.